«Банка» Овчинникова обыграла СКА в дебютном матче Каряки, уступая 0:2. Фанат реализовал пенальти, победный гол у Панюкова

СКА проиграл «Банке» в 4-м туре Winline Медиалиги, ведя 2:0 по ходу матча.

Армейцы открыли счет в первом тайме – дебютный гол в МФЛ забил Зоран Тошич . Вскоре Владислав Кабачевский удвоил преимущество красно-синих.

После перерыва «Банка» отыграла один гол благодаря голу с пенальти, который реализовал фанат Владислав Гапонцев. Он купил право исполнить 11-метровый за миллион рублей.

Затем Никита Танков сравнял счет, а в самой концовке матча победный гол «Банки» забил бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Андрей Панюков.

Это первая победа «Банки» в турнирах под эгидой МФЛ в основное время. Команду комика Фила Воронина перед шестым сезоном Медиалиги возглавил Сергей Овчинников.

У СКА Басты три поражения в четырех матчах на старте сезоне. Сегодня командой впервые руководил Андрей Каряка, сменивший на посту главного тренера Виталия Миллера.

10 мая, суббота

СКА – «Банка» – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Тошич (21), 2:0 – Кабачевский (21), 2:1 – Гапонцев (33, П), 2:2 – Танков (38), 2:3 – Панюков (50).

Удаление: Батяй (СКА).

СКА: Шепляков, Крава, Потап, Сиваков, Денисов, Батяй, Глушак, Кирс, Злобин, Мирзоев, Карат.

«Банка»: Сухоносов, Елеев, Укол, Польщик, Борисенко, Прокоп, Мишин Jr, Кудряшов, Каджик, Танков, Дуб.

Матч прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий».