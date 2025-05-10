  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Банка» Овчинникова обыграла СКА в дебютном матче Каряки, уступая 0:2. Фанат реализовал пенальти, победный гол у Панюкова
Видео
13

«Банка» Овчинникова обыграла СКА в дебютном матче Каряки, уступая 0:2. Фанат реализовал пенальти, победный гол у Панюкова

СКА проиграл «Банке» в 4-м туре Winline Медиалиги, ведя 2:0 по ходу матча.

Армейцы открыли счет в первом тайме – дебютный гол в МФЛ забил Зоран Тошич. Вскоре Владислав Кабачевский удвоил преимущество красно-синих.

После перерыва «Банка» отыграла один гол благодаря голу с пенальти, который реализовал фанат Владислав Гапонцев. Он купил право исполнить 11-метровый за миллион рублей.

Затем Никита Танков сравнял счет, а в самой концовке матча победный гол «Банки» забил бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Андрей Панюков.

Это первая победа «Банки» в турнирах под эгидой МФЛ в основное время. Команду комика Фила Воронина перед шестым сезоном Медиалиги возглавил Сергей Овчинников.

У СКА Басты три поражения в четырех матчах на старте сезоне. Сегодня командой впервые руководил Андрей Каряка, сменивший на посту главного тренера Виталия Миллера.

10 мая, суббота

СКА – «Банка» – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Тошич (21), 2:0 – Кабачевский (21), 2:1 – Гапонцев (33, П), 2:2 – Танков (38), 2:3 – Панюков (50).

Удаление: Батяй (СКА).

СКА: Шепляков, Крава, Потап, Сиваков, Денисов, Батяй, Глушак, Кирс, Злобин, Мирзоев, Карат.

«Банка»: Сухоносов, Елеев, Укол, Польщик, Борисенко, Прокоп, Мишин Jr, Кудряшов, Каджик, Танков, Дуб.

Матч прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий». 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
результаты
logoСКА Ростов
logoФК Банка
logoWinline Медиалига
календарь
logoАндрей Панюков
logoСергей Овчинников
logoАндрей Каряка
logoЗоран Тошич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Амкал» обыграл «Титан», 2Drots сыграют с «Ромой». Расписание и результаты 4-го тура Медиалиги
сегодня, 20:22
Тошич забил первый гол в Медиалиге и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду
8сегодня, 20:01Видео
Болельщик «Банки», купивший право на пенальти за миллион рублей, забил СКА
сегодня, 19:38Видео
Ряба о 7+2 в трех мачтах: «Тренерский штаб так выстроил систему: я выполняю установку – добегаю, и это работает»
сегодня, 18:08
«Вторую желтую получил целенаправленно. Я шел в размен». Маврин о красных карточках себе и Кузину
сегодня, 17:28
«Константинович, давай сегодня так». СКА обшутил предположение Миллера, что состав команды писал Глушаков
сегодня, 17:05
«Амкал» обыграл «Титан», позволив сопернику отыграться с 3:0, в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 16:56
👕 Разыгрываем две футболки «Амкала» от Анатолия Катрича
сегодня, 15:00
Lit Energy забил 6 голов FC DMedia в 4-м туре Медиалиги
1сегодня, 13:30
Список финалистов номинации «Медиафутбольный блогер года» определяете вы! Голосуйте за медийных
сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Я в «Урале» таких эмоций не испытывал». Экс-тренер екатеринбуржцев Аверьянов после дебюта в Медиалиге
24 мая, 13:21
Экс-защитник «Броуков» Жекич: «Верить в то, что из МФЛ можно попасть в РПЛ – очень сомнительно. Нужно быть реалистом»
115 апреля, 13:14
Хавбек Репях перешел в «Матч ТВ»
114 апреля, 14:43
Воспитанник «Краснодара» Сабуа о том, что в 24 года попал в медиафутбол: «Травмы, четыре операции. От меня ждали одного, но на сегодня другая картина»
10 апреля, 15:49
«Титан» подписал Темникова. Экс-защитника «Динамо» переманили из ФК «Матч ТВ»
310 апреля, 13:36
Сафонов записал видеообращение для команды КубГУ перед игрой с «Броуками». Матвей – выпускник этого вуза
22 апреля, 20:05
«Амкал» сыграет с «Химиком» в Дзержинске
126 марта, 10:10
«Хотел бы играть во Франции. Цель на ближайшие 5 лет – попасть в топ-чемпионат». Нападающий «Амкала» Шахриер о будущем
124 марта, 10:06
«Исполнять должен был другой игрок. Но я хотел пробить, потому что это мой клуб». Форвард «Амкала» Сабуа о голе «Краснодару»
23 марта, 16:09
«Хочется сыграть и забить, чтобы они увидели, что все было не просто так». Экс-хавбек «Краснодара» Сабуа об игре против бывшей команды
123 марта, 10:03