СКА потерял шансы на плей-офф. Команда Басты уступила «Тандему» в 6-м туре МФЛ – 1:2
«Тандем» переиграл СКА в 6-м туре Winline Медиалиги.
СКА потерял шансы на выход из группы.
Winline Медиалига, 6-й тур
24 мая, суббота
Голы: 0:1 – Новик (21, автогол), 1:1 – Дудиев (21), 2:1 – Зубков (44).
«Тандем»: Мухин, Логашов, Фаттахов, Чередниченко, Новик, Дудиев, Шабичев, Пилиев, Докучаев, Камышев, Блатов.
CКА: Скрипник, Живоглядов, Бачо, Шищенко, Сиваков, Гайдаров, Кирсанов, Злобин, Саидкасимов, Дроздов, Кинг.
Матч прошел в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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