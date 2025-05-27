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«Игроки говорили: «Многовато бегаем, ноги болят». Мы пошли навстречу – и провалились». Курбанов о плохой физподготовке Fight Nights

Шамиль Курбанов считает, что Fight Nights провалились из-за плохой физподготовки.

Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф Winline Медиалиги, но для этого нужно обыгрывать в 7-м туре Chertanovo и надеяться, что «Рома» и 2Drots проиграют свои матчи.

Курбанов ушел в отставку с поста главного тренера Fight Nights после поражения от «Банки» (3:2). 

«Мы пострадали, потому что у нас не было самого главного – физической подготовки. А почему? Перед сезоном мы расписали три плана подготовки. Мы же не можем просто в футбольчик играть перед сезоном. Нас команды будут вышибать.

Когда пошли беговые тренировки, началось: «Нас загоняли, мы при Смирнове так не бегали». Это был посыл команды, который мне передавался. Напрямую говорили не всегда. Только когда я сам спрашивал у тех, кому доверял. Они говорили: «Многовато бегаем, ноги болят».

Меня это удивило. Странно, до турнира столько времени, надо хоть чуть-чуть [побегать]. В итоге мы пошли навстречу и перестроили тренировки. Сделали все через мяч.

Что в итоге? «Нам бегать не надо, мы характером возьмем?» Мы не взяли на характере», – сказал Курбанов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Стол»
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