Шамиль Курбанов покинул пост главного тренера Fight Nights после поражения от «Банки»

Шамиль Курбанов подал в отставку с поста главного тренера Fight Nights.

Тренер Fight Nights Шамиль Курбанов ушел из команды после поражения в матче шестого тура Winline Медиалиги против «Банки» (2:3).

«Мною принято решение уйти в отставку. Скажу честно, у нас, скорее всего, не произошло коннекта. Мучить вас я не хочу.

Всем спасибо. Еще одна игра у вас впереди. Надеюсь, это вас встряхнет и вы достигните результата», – сказал Курбанов в раздевалке FN.