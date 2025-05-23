Шамиль Курбанов покинул пост главного тренера Fight Nights после поражения от «Банки»
Шамиль Курбанов подал в отставку с поста главного тренера Fight Nights.
Тренер Fight Nights Шамиль Курбанов ушел из команды после поражения в матче шестого тура Winline Медиалиги против «Банки» (2:3).
«Мною принято решение уйти в отставку. Скажу честно, у нас, скорее всего, не произошло коннекта. Мучить вас я не хочу.
Всем спасибо. Еще одна игра у вас впереди. Надеюсь, это вас встряхнет и вы достигните результата», – сказал Курбанов в раздевалке FN.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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