Курбанов об уходе из Fight Nights: «Мой уход – совокупность факторов. Знаю, что FN звонили Диме Смирнову»

Шамиль Курбанов об уходе из Fight Nights.

«Зашел в раздевалку, подал в отставку, все просто. Были моменты, которые отталкивали, но мы как профессионалы работали, несмотря ни на что.

Рассчитывали, что принесем результат, старались, но не получилось.

Мой уход – совокупность факторов. Я знаю, что [из FN] звонили Диме Смирнову, так сказать, под спину мне. Это их дело. Откуда я узнал? Мир тесен.

Я не тот человек, кто будет сидеть до талого. Я подал в отставку с полным понимаем того, что не хочу мучать ребят, если они не настроены на взаимодействие, если нет коннекта.

В «Титане» была другая история, команда работала, результат был. Но не нравилась игра, решили поменять. Ситуации абсолютно разные.

Плохой опыт – тоже опыт. Делали что могли, а Всевышний рассудит, кто прав, кто виноват», – рассказал тренер корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Fights Nights уступили «Альфа-Банке» в матче шестого тура Winline Медиалиги (2:3). После матча Курбанов подал в отставку с поста главного тренера.