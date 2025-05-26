Шишков – о Шаме: «Он говорил, что нужно общаться. А как, если я звоню главному тренеру, а он не берет трубку?»

Экс-главный тренер Fight Nights Шама не жал руку Дмитрию Шишкову.

«Это херня какая-то. Тренер не может не общаться с руководителями команды. Я не высокомерный, меня все знают. Я готов хоть мячи таскать, воду – все делать для команды.

Но выработалось недоверие и нежелание со мной общаться у тренерского штаба. У меня есть вопросы. Хотя Шама сам говорил, что нужно общаться. А как, если я звоню, а он не берет трубку? Прошу набрать – не набирает.

Последний раз мы общались перед «СиндЕкатом». Рассказы Шамы об общении со Смирновым? Дмитрий общается со всей командой, любит Fight Nights.

Я не доволен тренерским штабом. Я понимал, что нужно перезагружать команду. Я говорил с Камилом. Поговорил бы с Шамой, но мы не общаемся. Мне звонят игроки, а у нас происходит #####. Шама не пожимал руку. Не понимаю, с какого момента я стал нерукопожатным. Я личные моменты не выношу на работу», – сказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.