Слуцкий считает, что МФЛ должна сократить число клубов: «Обыватель думает, что ее все смотрят. А потом он видит пустую трибуну: «Че они ######!»
Леонид Слуцкий высказался за сокращение команд в Winline Медиалиге.
«Вы понимаете, что для обывателя Медиалига – это какая-то крутая, прикольная штука, которую все смотрят. И когда человек включает и видит пустую трибуну, он думает: «Ну что они ###### [врут], что на них много людей ходит, что их много смотрят!» Блин, ну сто человек на трибуне.
А если будет играть только топ-8 команд, то не будет такого. Это сильно влияет. Я включаю и вижу пустую трибуну – я не хочу смотреть игру», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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