Слуцкий пришел в главное шоу о медиафутболе и предложил новый формат Медиалиги с двумя дивизионами
Леонид Слуцкий предложил новый формат проведения сезона Winline Медиалиги.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» предложил МФЛ создать два дивизиона по восемь команд.
В первом дивизионе будут играть топ-8 команд: «Амкал», 2Drots, «Броуки», ФК «10», Lit Energy и еще три команды, которые доберут по спортивно-медийному принципу.
Клубы сыграют по круговой системе – 7 туров. Занявшие первое и второе места команды выходят в полуфинал, занявшие с 3-го по 6-е место играют в четвертьфинале.
Команды, занявшие седьмое и восьмое места, играют стыковой матч, проигравший клуб вылетает во второй дивизион.
В Кубок России выходят два финалиста и команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате. Если первое место в регулярном чемпионате займет один из финалистов, то в Кубок России проходит клуб с 3-го места.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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