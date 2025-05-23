Слуцкий пришел в главное шоу о медиафутболе и предложил новый формат Медиалиги с двумя дивизионами

Леонид Слуцкий предложил новый формат проведения сезона Winline Медиалиги.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » предложил МФЛ создать два дивизиона по восемь команд.

В первом дивизионе будут играть топ-8 команд: «Амкал », 2Drots, «Броуки », ФК «10», Lit Energy и еще три команды, которые доберут по спортивно-медийному принципу.

Клубы сыграют по круговой системе – 7 туров. Занявшие первое и второе места команды выходят в полуфинал, занявшие с 3-го по 6-е место играют в четвертьфинале.

Команды, занявшие седьмое и восьмое места, играют стыковой матч, проигравший клуб вылетает во второй дивизион.

В Кубок России выходят два финалиста и команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате. Если первое место в регулярном чемпионате займет один из финалистов, то в Кубок России проходит клуб с 3-го места.