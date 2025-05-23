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Слуцкий пришел в главное шоу о медиафутболе и предложил новый формат Медиалиги с двумя дивизионами

Леонид Слуцкий предложил новый формат проведения сезона Winline Медиалиги.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» предложил МФЛ создать два дивизиона по восемь команд.

В первом дивизионе будут играть топ-8 команд: «Амкал», 2Drots, «Броуки», ФК «10», Lit Energy и еще три команды, которые доберут по спортивно-медийному принципу. 

Клубы сыграют по круговой системе – 7 туров. Занявшие первое и второе места команды выходят в полуфинал, занявшие с 3-го по 6-е место играют в четвертьфинале. 

Команды, занявшие седьмое и восьмое места, играют стыковой матч, проигравший клуб вылетает во второй дивизион.

В Кубок России выходят два финалиста и команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате. Если первое место в регулярном чемпионате займет один из финалистов, то в Кубок России проходит клуб с 3-го места.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoАмкал
logoШанхай Шэньхуа
logoБроукБойз
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logo2Drots
logoЛеонид Слуцкий
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