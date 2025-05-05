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Казахстанский SD Family получил премию «Добряк на вайбе» за достойный ответ на провокационное видео с «Боратом»

Футболисты SD Family признаны добряками недели по итогам 3-го тура Winline МФЛ.

Медиафутбольный клуб из Казахстана стал третьим лауреатом премии «Добряк на вайбе», учрежденной Спортсом’’ и Медиалигой.

Команда, основанная бывшим профессиональным футболистом Дидаром Сыдыкбеком, в субботу обыграла «Титан» со счетом 3:0.

За день до игры соперник SD опубликовал в своих соцсетях ролик с участием своего игрока Аделя Рахмани, который был одет по образу Бората – вымышленного казахского журналиста, которого сыграл в одноименном фильме Саша Барон Коэн.

После выхода ролика Дидар возмутился в своих соцсетях, заявив, что президент «Титана» Александр Зуев обещал ему не выкладывать видео.

Основатель SD обратился к своим соотечественникам и написал, что на поле его команда «не пощадит ни рук, ни ног». По его словам, фильм «Борат» является оскорбительным по отношению к жителям и культуре Казахстана.

В медиафутбольном комьюнити появились опасения, что казахстанский клуб отреагирует на ролик «Титана» грубыми и неспортивными приемами.

У SD, который впервые появился в МФЛ еще в 2022 году, была репутация команды, регулярно участвующей в скандалах. В частности, сразу несколько инцидентов произошли в игре 2-го тура с «Амкалом» в Казахстане.

Тем не менее против «Титана» SD показал достойную игру и одержал убедительную победу. Матч прошел без скандалов и инцидентов, в здоровой спортивной борьбе.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

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Опубликовано: Sports
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoСпортс
logoЛФК «Титан»
Дидар Сыдыкбек
logoАмкал
Добряк на вайбе
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