«Крап не может совмещать должности игрока и президента». Кузнецов высказался о Krap Team

Дмитрий Кузнецов высказался об участии Krap Team в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Крап не может совмещать должности игрока и президента – это однозначно. Потому что, когда он был игроком, у него не хватало дисциплины, он не приходил вовремя. Как он может руководить командой? Играть и быть президентом – это бред.

Ему нужно занимать одну должность и концентрироваться на ней», – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Krap Team x Впорядке» заменит в шестом сезоне «Родину Медиа», прекратившую существование.