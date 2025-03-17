«Крап не может совмещать должности игрока и президента». Кузнецов высказался о Krap Team
Дмитрий Кузнецов высказался об участии Krap Team в шестом сезоне Winline МФЛ.
«Крап не может совмещать должности игрока и президента – это однозначно. Потому что, когда он был игроком, у него не хватало дисциплины, он не приходил вовремя. Как он может руководить командой? Играть и быть президентом – это бред.
Ему нужно занимать одну должность и концентрироваться на ней», – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Krap Team x Впорядке» заменит в шестом сезоне «Родину Медиа», прекратившую существование.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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