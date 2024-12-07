«Будут коллаборации. Не скажу с кем, но все ######. Это проект-миллиардник на телевидении». Крап о Krap Team
«Конечно, у нас не будет столько же просмотров, как у 2Drots. Если будет хотя бы 100 тысяч на каждом ролике, то будет солидно. Мы хотим сделать реалити-шоу со сборами где-нибудь в теплой стране, знакомство с командой. Вопрос со спонсором – выделят ли средства.
Будут прикольные коллаборации. Не буду говорить с кем, но все ###### [удивятся]. Это блогер-миллионник? Это проект-миллиардник на телевидении.
Связано ли это с моим участием в другом проекте на телевидении? Нет. Но они сподвигли меня на мысль быть тренером детской футбольной команды. По любому создастся Krap Kids, где дети будут тренироваться и играть. Также будет команда, которая примет участие в детской медиалиге», – рассказал нападающий «Родины Медиа».
Команда братьев Крапивниковых Krap Team планирует заявиться в шестой сезон Winline Медиалиги, который стартует весной 2025-го.
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