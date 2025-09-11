Медиакоманды выиграли 19 матчей в Кубке России, проиграли – 9. Больше всего побед у «Амкала»

У команд Медиалиги в два раза больше побед, чем поражений в FONBET Кубке России.

На счету «Амкала » 9 побед, 3 поражения, у 2Drots – 6 побед, 4 поражения, «Броуки» победили 4 раза, 1 раз проиграли, «Родина Медиа» имеет 1 поражение. Суммарно медиакоманды одержали 19 побед и 9 раз проиграли.

«Амкал» и 2Drots ежегодно играют в Кубке России с 2022 года. «Броуки » участвуют в турнире с 2024-го, «Родина Медиа » сыграла единственный раз в 2023 году.

В этом году «Амкал» и «Броуки» вышли в 4-й раунд Пути регионов Кубка России. «Амкал» сыграет с «Енисеем », «Броуки» – против «Сокола ».

