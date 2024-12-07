0

«А как я эту суку не добавлю?» Некит о Крапе в составе мечты 2Drots

Некит включил Крапа в состав мечты 2Drots.

«Центр поля – наша десятка, это Женя. С капитанской повязкой. Только если пенальти, то скажу, чтобы не бил паненкой.

Малыш Мбаппе. Его на левый фланг.

Тренер – Викторович. Кто у нас еще может быть тренером? Схема 4-4-2. Викторович ее очень сильно любит.

Хул – слева в защите. Если нужно пробить пенку, которую не надо забивать, то он пробьет.

Никита, естественно. Если надо забить пенку, то я это сделаю. На острие атаки, у меня есть инстинкт киллера.

А как Белку во всю эту историю не включить? Есть золотой состав, и конечно, Белка там должен быть.

Ну а как без Эда? Эд – первый профик, который стал медийным и своим в комьюнити. Как только говорят капитан 2Drots, то сразу ассоциация с Эдом. Это сильно.

А как я эту суку не добавлю? Даня – мальчишка со своими наклболами. Научил нас бить их? Да.

Я не могу не назвать Пантеру. Легенда 2Drots арены. Своячок, который с нами кувался. Как можно не добавить Эрика, который всегда получит нелепую красную карточку. А потом скажет, что это специально. Всегда запишет на ютубе ролик с хорошей позицией про нас. Плюс хорошо дерется.

Можно добавить одного опытного парня. И так в команде все смеются над Гудаем, что у него никогда нет отдыха. Чтобы еще сильнее его #######, добавим на правого защитника, чтобы уставал ######.

У Бигги есть две дороги: может попасть в эту сборную и стать легендой, либо «я взрослый крутой парень, не хочу больше быть смешным». Если праймовый Бигги, то его в центр защиты. Бигги в прайме – просто шедевр, находка, уникум, супертоп», – сказал президент 2Drots.

Напомним, Крап покинул 2Drots в середине Winline Кубка Медиалиги и перешел в «Родину Медиа».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Федоса
logoБелка
logoЭдамс
logoЭрик 2Drots
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logoНекит 2Drots
logoБиг Смоук
logoДмитрий Кузнецов
logoАртем Муамба Нтумба
Хул
logo2Drots
Мбэйп
logo«Гудай» Денис Гудаев
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Если бы затянул на несколько часов, то 20 июня был бы летальный исход». Кушанашвили о болезни
5сегодня, 12:21
Константин Генич: «Медиалига шагнула на другую ступень. «Амкал» выходит против «Алании» и ни в чем не уступает, а даже в чем-то превосходит»
5сегодня, 10:34
«Будут коллаборации. Не скажу с кем, но все ######. Это проект-миллиардник на телевидении». Крап о Krap Team
сегодня, 09:02
Кутуз о Гудае в ФК «10»: «Все будет решаться на следующей неделе»
вчера, 19:43
Сменчугов покинул Lit Energy
вчера, 19:09
Некит 2Drots о своей бабушке: «На финале начинаются буллиталити: Сычу забивают, и я понимаю – надо подключать силы бабули – сбегал за иконой, и он тащит»
вчера, 18:09
Станос о Гудае в Lit Energy: «Он уже в другой команде»
вчера, 16:33
Кушанашвили о раке: «Девушки борются за жизнь отчаяннее, чем парни. Это меня потрясло. У нее четвертая химиотерапия, а она прихорашивается перед обходом»
39вчера, 15:46
Отар Кушанашвили: «Я ухожу 22 июня 2030 года, если меня никто не покорит огромной суммой. Моя цель – прожить 20 очень качественных лет. Я сойду с ума, если буду видеть ваши рожи после семидесяти»
18вчера, 14:06
Гудай: «70-80%, что уйду из 2Drots. Все клубы кроме них готовы дать сумму на закрытие ипотеки»
3вчера, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
26вчера, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55