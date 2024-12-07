«А как я эту суку не добавлю?» Некит о Крапе в составе мечты 2Drots
«Центр поля – наша десятка, это Женя. С капитанской повязкой. Только если пенальти, то скажу, чтобы не бил паненкой.
Малыш Мбаппе. Его на левый фланг.
Тренер – Викторович. Кто у нас еще может быть тренером? Схема 4-4-2. Викторович ее очень сильно любит.
Хул – слева в защите. Если нужно пробить пенку, которую не надо забивать, то он пробьет.
Никита, естественно. Если надо забить пенку, то я это сделаю. На острие атаки, у меня есть инстинкт киллера.
А как Белку во всю эту историю не включить? Есть золотой состав, и конечно, Белка там должен быть.
Ну а как без Эда? Эд – первый профик, который стал медийным и своим в комьюнити. Как только говорят капитан 2Drots, то сразу ассоциация с Эдом. Это сильно.
А как я эту суку не добавлю? Даня – мальчишка со своими наклболами. Научил нас бить их? Да.
Я не могу не назвать Пантеру. Легенда 2Drots арены. Своячок, который с нами кувался. Как можно не добавить Эрика, который всегда получит нелепую красную карточку. А потом скажет, что это специально. Всегда запишет на ютубе ролик с хорошей позицией про нас. Плюс хорошо дерется.
Можно добавить одного опытного парня. И так в команде все смеются над Гудаем, что у него никогда нет отдыха. Чтобы еще сильнее его #######, добавим на правого защитника, чтобы уставал ######.
У Бигги есть две дороги: может попасть в эту сборную и стать легендой, либо «я взрослый крутой парень, не хочу больше быть смешным». Если праймовый Бигги, то его в центр защиты. Бигги в прайме – просто шедевр, находка, уникум, супертоп», – сказал президент 2Drots.
Напомним, Крап покинул 2Drots в середине Winline Кубка Медиалиги и перешел в «Родину Медиа».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий