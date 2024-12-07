«А как я эту суку не добавлю?» Некит о Крапе в составе мечты 2Drots

Некит включил Крапа в состав мечты 2Drots.

«Центр поля – наша десятка, это Женя. С капитанской повязкой. Только если пенальти, то скажу, чтобы не бил паненкой.

Малыш Мбаппе. Его на левый фланг.

Тренер – Викторович. Кто у нас еще может быть тренером? Схема 4-4-2. Викторович ее очень сильно любит.

Хул – слева в защите. Если нужно пробить пенку, которую не надо забивать, то он пробьет.

Никита, естественно. Если надо забить пенку, то я это сделаю. На острие атаки, у меня есть инстинкт киллера.

А как Белку во всю эту историю не включить? Есть золотой состав, и конечно, Белка там должен быть.

Ну а как без Эда? Эд – первый профик, который стал медийным и своим в комьюнити. Как только говорят капитан 2Drots, то сразу ассоциация с Эдом . Это сильно.

А как я эту суку не добавлю? Даня – мальчишка со своими наклболами. Научил нас бить их? Да.

Я не могу не назвать Пантеру. Легенда 2Drots арены. Своячок, который с нами кувался. Как можно не добавить Эрика , который всегда получит нелепую красную карточку. А потом скажет, что это специально. Всегда запишет на ютубе ролик с хорошей позицией про нас. Плюс хорошо дерется.

Можно добавить одного опытного парня. И так в команде все смеются над Гудаем, что у него никогда нет отдыха. Чтобы еще сильнее его #######, добавим на правого защитника, чтобы уставал ######.

У Бигги есть две дороги: может попасть в эту сборную и стать легендой, либо «я взрослый крутой парень, не хочу больше быть смешным». Если праймовый Бигги, то его в центр защиты. Бигги в прайме – просто шедевр, находка, уникум, супертоп», – сказал президент 2Drots.

Напомним, Крап покинул 2Drots в середине Winline Кубка Медиалиги и перешел в «Родину Медиа ».