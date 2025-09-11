4

Аршавин о соперниках «Амкала» в Кубке России: «Им должно быть стыдно»

Андрей Аршавин оценил уровень соперников «Амкала» в FONBET Кубке России.

«Александр Иванович Медведев – красавчик. Он любит спорт, играет в теннис, хоккей, падел, футбол. Поэтому он большой молодец.

Но стоит сказать, что соперник «Амкала» и в предыдущей игре с «Калугой», считай, 15 минут 11 против 9 играл, и в этом матче 23 минуты 11 против 10. А они все равно проигрывают.

Честно, этим командам должно быть стыдно», – сказал экс-футболист «Зенита».

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России (2:1).

70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.

Медведев сыграл за «Амкал» – в 70 лет! 23 минуты, дважды сфолил и пообещал проставиться в ресторане

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Матч ТВ»
