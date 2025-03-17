«Krap Team x Впорядке» сыграет в Медиалиге

«Krap Team x Впорядке» – участник шестого сезона Winline Медиалиги.

Клуб заменит «Родину Медиа », прекратившее свое существование.

«Krap Team x Впорядке» – это коллаборация братьев Крапивниковых и казахстанской медиафутбольной команды «Впорядке».

Команда будет базироваться в Балашихе на стадионе «Орион».