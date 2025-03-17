«Krap Team x Впорядке» сыграет в Медиалиге
«Krap Team x Впорядке» – участник шестого сезона Winline Медиалиги.
Клуб заменит «Родину Медиа», прекратившее свое существование.
«Krap Team x Впорядке» – это коллаборация братьев Крапивниковых и казахстанской медиафутбольной команды «Впорядке».
Команда будет базироваться в Балашихе на стадионе «Орион».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Any Given Monday
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