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Некит 2Drots: «Крап – президент, это прикольно. 100% когда-нибудь проспит свой матч и забудет про него»

Некит высказался о возможном участии Krap Team в новом сезоне МФЛ.

– Участие многих команд в новом сезоне стало под вопросом. Николай Осипов сообщил о возможном участии Krap Team. Как тебе Крап в качестве президента?

– Krap Team в МФЛ-6? Крап – это всегда история, инфороводы. Я к Дане отношусь отлично. Если он хочет свою команду, хочет попробовать, я буду только рад. 

Конечно, будет много трудностей, с которыми он столкнется. Но он же будет это делать не один, а с командой ребят. Все будет зависеть от них. 

То, что за эти будут следить люди – 100%. То, что президент когда-нибудь проспит свой матч и забудет про него, тоже 100%. И мы потом с удовольствием это обсудим. Я считаю, что Крап – президент, это прикольно, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

То, что президент когда-нибудь проспит свой матч и забудет про него, тоже 100%. И мы потом с удовольствием это обсудим. Я считаю, что

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoНекит 2Drots
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoWinline Медиалига
logo2Drots
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