Некит 2Drots: «Крап – президент, это прикольно. 100% когда-нибудь проспит свой матч и забудет про него»
– Участие многих команд в новом сезоне стало под вопросом. Николай Осипов сообщил о возможном участии Krap Team. Как тебе Крап в качестве президента?
– Krap Team в МФЛ-6? Крап – это всегда история, инфороводы. Я к Дане отношусь отлично. Если он хочет свою команду, хочет попробовать, я буду только рад.
Конечно, будет много трудностей, с которыми он столкнется. Но он же будет это делать не один, а с командой ребят. Все будет зависеть от них.
То, что за эти будут следить люди – 100%. То, что президент когда-нибудь проспит свой матч и забудет про него, тоже 100%. И мы потом с удовольствием это обсудим. Я считаю, что Крап – президент, это прикольно, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
То, что президент когда-нибудь проспит свой матч и забудет про него, тоже 100%. И мы потом с удовольствием это обсудим. Я считаю, что
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