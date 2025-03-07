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Давыдова не узнает молодежь: «У нового поколения кумиры – Крап, Алишер, Володя XXL, Кутуз»

Денис Давыдов высказался о популярности медиафутбола.

– Узнает молодежь на коробке?

– Уже вряд ли – много времени прошло. Да и сейчас вообще людей из РПЛ хуже знают. У нового поколения кумиры – Крап, Алишер, Володя XXL, Кутуз.

А спроси: «Кто такой Славка Караваев?», не ответят. Хотя человек на все матчи сборной вызывается, в «Зените» титулы собирает.

Медиалига сейчас – номер один для детей.

– Почему так?

– Ну а что им интересно? Вкиды, движуха, разборки, скандалы, интриги, расследования. Вася Маврин сейчас скажет что-то про «Броуков», а Тема Райзен ответит про «Амкал». Заварушка.

Это детям интересно, а не то, как будет сидеть футболист в РПЛ: «Мы играли хорошо, будем сильнее, спасибо», – рассказал экс-форвард «Спартака» в интервью Спортсу”.

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Крап» Даниил Крапивников
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoАлишер Рахимов
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДенис Давыдов
logoБроукБойз
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