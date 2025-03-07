Давыдова не узнает молодежь: «У нового поколения кумиры – Крап, Алишер, Володя XXL, Кутуз»

Денис Давыдов высказался о популярности медиафутбола.

– Узнает молодежь на коробке?

– Уже вряд ли – много времени прошло. Да и сейчас вообще людей из РПЛ хуже знают. У нового поколения кумиры – Крап , Алишер , Володя XXL , Кутуз .

А спроси: «Кто такой Славка Караваев?», не ответят. Хотя человек на все матчи сборной вызывается, в «Зените » титулы собирает.

Медиалига сейчас – номер один для детей.

– Почему так?

– Ну а что им интересно? Вкиды, движуха, разборки, скандалы, интриги, расследования. Вася Маврин сейчас скажет что-то про «Броуков», а Тема Райзен ответит про «Амкал ». Заварушка.

Это детям интересно, а не то, как будет сидеть футболист в РПЛ : «Мы играли хорошо, будем сильнее, спасибо», – рассказал экс-форвард «Спартака » в интервью Спортсу ”.

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?