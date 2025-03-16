Кузнецов о подписании Юсупова: «Это значимый трансфер. Человек поиграл на самом высоком уровне»
Дмитрий Кузнецов поделился мыслями о подписании Артура Юсупова в 2Drots.
2Drots объявил о трансфере 35-летнего экс-хавбека «Зенита».
– Насколько это сильное усиление?
– Когда приходит человек, поигравший на самом высоком уровне, то это значимый трансфер.
– В какой он сейчас форме?
– Мы же его не бросили сразу в жерло вулкана. Мы планомерно готовим его к первому туру. Еще пройдет сбор в Турции. Думаю, к 20 апреля будет готов.
– Можно ли сказать, что 2Drots полностью укомплектованы?
– У нас сейчас тренируется 26 человек. Но поиск хороших футболистов идет постоянно. Некоторые выпадают, кто-то переходит, – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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