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Кузнецов о подписании Юсупова: «Это значимый трансфер. Человек поиграл на самом высоком уровне»

Дмитрий Кузнецов поделился мыслями о подписании Артура Юсупова в 2Drots.

2Drots объявил о трансфере 35-летнего экс-хавбека «Зенита».

– Насколько это сильное усиление?

– Когда приходит человек, поигравший на самом высоком уровне, то это значимый трансфер.

– В какой он сейчас форме?

– Мы же его не бросили сразу в жерло вулкана. Мы планомерно готовим его к первому туру. Еще пройдет сбор в Турции. Думаю, к 20 апреля будет готов.

– Можно ли сказать, что 2Drots полностью укомплектованы?

– У нас сейчас тренируется 26 человек. Но поиск хороших футболистов идет постоянно. Некоторые выпадают, кто-то переходит, – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Кузнецов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logo2Drots
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