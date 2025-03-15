Новичок 2Drots Юсупов возглавил топ популярнейших игроков русской версии Transfermarkt

Артур Юсупов возглавил тренды Transfermarkt.

Сегодня 2Drots объявил о подписании 35-летнего экс-хавбека «Зенита » Артура Юсупова .

После объявления о трансфере полузащитник поднялся на первое место рейтинга самых популярных игроков transfermarkt.world (русскоязычная версия).

Юсупов в числе прочих опередил в списке Криштиану Роналду (3-е место) и Лионеля Месси (4-е место).

Скриншот: www.transfermarkt.world