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Новичок 2Drots Юсупов возглавил топ популярнейших игроков русской версии Transfermarkt

Артур Юсупов возглавил тренды Transfermarkt.

Сегодня 2Drots объявил о подписании 35-летнего экс-хавбека «Зенита» Артура Юсупова.

После объявления о трансфере полузащитник поднялся на первое место рейтинга самых популярных игроков transfermarkt.world (русскоязычная версия). 

Юсупов в числе прочих опередил в списке Криштиану Роналду (3-е место) и Лионеля Месси (4-е место).

Скриншот: www.transfermarkt.world

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: transfermarkt
logoЗенит
logoАртур Юсупов
logoWinline Медиалига
logo2Drots
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