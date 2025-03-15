Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Юсупов перешел в 2Drots
Артур Юсупов присоединился к 2Drots.
2D объявили о подписании 35-летнего полузащитника в своих соцсетях.
Юсупов завершил карьеру в начале 2025 года. Последним клубом хавбека был «Урал», который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо», «Химки», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».
В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Сочи» становился серебряным призером чемпионата России.
На счету футболиста два матча за сборную России.
2Drots – самый титулованный клуб медиафутбола. «Самураи» дважды выигрывали Winline Медиалигу, становились чемпионами МКС-2023. В начале 2025-го выиграли Суперкубок Медиалиги.
Фото: телеграм-канал 2Drots
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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