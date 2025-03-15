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Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Юсупов перешел в 2Drots

Артур Юсупов присоединился к 2Drots.

2D объявили о подписании 35-летнего полузащитника в своих соцсетях.

Юсупов завершил карьеру в начале 2025 года. Последним клубом хавбека был «Урал», который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо», «Химки», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Сочи» становился серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста два матча за сборную России.

2Drots – самый титулованный клуб медиафутбола. «Самураи» дважды выигрывали Winline Медиалигу, становились чемпионами МКС-2023. В начале 2025-го выиграли Суперкубок Медиалиги.

Фото: телеграм-канал 2Drots

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
logoЗенит
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logoАртур Юсупов
logoСочи
logoWinline Медиалига
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