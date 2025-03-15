Некит о трансфере Юсупова: «Рад, что такой высококлассный футболист может прийти к нам. Горжусь нашей командой»

Некит рассказал подробнее о трансфере Артура Юсупова.

2Drots объявил о подписании экс-хавбека «Зенита» Артура Юсупова.

– Расскажи, как велись переговоры?

– Переговоры с Юсуповым велись еще с 2022 года. Я писал Юсу, когда он играл профессионально. Он сказал, что сосредоточен на профкарьере, но когда закончит, можно вернуться к разговору.

Три года спустя он закончил. У нас есть Терехов , Ильдар, которые с ним на связи. Вселенная сделала так, чтобы все срослось. Он попробовал, и ему понравилось. Для 2Drots это очень крутой трансфер, потому что он высококвалифицированный футболист.

– Почему он согласился перейти к вам именно сейчас?

– Я думаю, когда он закончил карьеру, то хотел отдохнуть. У него была долгая карьера, постоянный стресс. Но, как и любому человеку, который всю жизнь отдает футболу, ему не хватало раздевалки, тренировок. Думаю, он скучал по этим ощущениям. Когда ты любишь футбол, сложно все это отпустить. И вот он теперь кайфует в 2Drots. Рад, что мы можем дать такие условия, что такой высококлассный футболист может прийти к нам и получать удовольствие от футбола. Это очень круто. Я горжусь нашей командой.

– Насколько быстро пришли к договоренностям по условиям?

– Переговоры по условиям вообще не занимали время. Единственная проблема была в том, действительно ли он этого хотел. Мы поняли, что он включенный, он понял нашу атмосферу. Пожали руки и поехали.

– Какие у него условия?

– На уровне ведущих игроков, – сказал президент 2Drots Некит в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.