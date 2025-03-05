Президент 2Drots Некит о Юсупове: «Я могу заявить, что мы выиграем РПЛ, но язык бы не повернулся сказать, что Артур на просмотре. Знакомство»
Некит: «Юсупов пока не в команде. Это не просмотр. Устраивать просмотр Юсупову... Я могу сказать, что мы выиграем РПЛ, но язык бы не повернулся сказать: «Артур, приезжай на просмотр в 2Drots». Знакомство. У него даже не было паузы от профкарьеры.
С Артуром была история: в первом сезоне Медиалиги мы писали игрокам, в том числе Юсупову. Он ответил, что еще в «Сочи», но когда закончит профкарьеру, можем вернуться к этому разговору. Это было забавно, потому что в принципе так и получилось.
Сложно сказать, как он себя ощущает, но по тому, что я слышу, всем все нравится. С нашей стороны самое трудное будет находить бюджет, потому что у нас и так перебор игроков.
Для меня это очень статусная история. Мне кажется, круто для клуба, если такой футболист сможет к нам перейти. Он поделится с ребятами очень большим опытом».
Щербак: «Я приглашал его в «Десятку». У него сейчас непростой период. То ты был в сборах и сейчас сидишь, думаешь, куда мне податься. Думаю, в первое время ему понравится.
Когда я ему написал, он сказал: «Я немножко отдохну, Анатолич». А потом недели через две отдохнул и оказался в 2Drots».
Окончательное решение о переходе экс-хавбек «Динамо» и сборной России примет после нескольких тренировок с 2D.
Также у 35-летнего футболиста было предложение от ФК «Матч ТВ».
Последним клубом в профессиональной карьере Юсупова был «Урал», откуда он ушел 25 января.
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