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  • Президент 2Drots Некит о Юсупове: «Я могу заявить, что мы выиграем РПЛ, но язык бы не повернулся сказать, что Артур на просмотре. Знакомство»
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Президент 2Drots Некит о Юсупове: «Я могу заявить, что мы выиграем РПЛ, но язык бы не повернулся сказать, что Артур на просмотре. Знакомство»

Некит подробно рассказал о тренировках Артура Юсупова с 2Drots.

Некит: «Юсупов пока не в команде. Это не просмотр. Устраивать просмотр Юсупову... Я могу сказать, что мы выиграем РПЛ, но язык бы не повернулся сказать: «Артур, приезжай на просмотр в 2Drots». Знакомство. У него даже не было паузы от профкарьеры.

С Артуром была история: в первом сезоне Медиалиги мы писали игрокам, в том числе Юсупову. Он ответил, что еще в «Сочи», но когда закончит профкарьеру, можем вернуться к этому разговору. Это было забавно, потому что в принципе так и получилось.

Сложно сказать, как он себя ощущает, но по тому, что я слышу, всем все нравится. С нашей стороны самое трудное будет находить бюджет, потому что у нас и так перебор игроков.

Для меня это очень статусная история. Мне кажется, круто для клуба, если такой футболист сможет к нам перейти. Он поделится с ребятами очень большим опытом».

Щербак: «Я приглашал его в «Десятку». У него сейчас непростой период. То ты был в сборах и сейчас сидишь, думаешь, куда мне податься. Думаю, в первое время ему понравится.

Когда я ему написал, он сказал: «Я немножко отдохну, Анатолич». А потом недели через две отдохнул и оказался в 2Drots». 

Окончательное решение о переходе экс-хавбек «Динамо» и сборной России примет после нескольких тренировок с 2D.

Также у 35-летнего футболиста было предложение от ФК «Матч ТВ».

Последним клубом в профессиональной карьере Юсупова был «Урал», откуда он ушел 25 января.

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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола» 
возможные трансферы
logoФК Матч ТВ
logoНекит 2Drots
logoФК 10
Владимир Щербак
logo2Drots
logoУрал
logoАртур Юсупов
logoWinline Медиалига
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