Воспитанник «Аякса» Коваленокс перешел в Lotus из Медиалиги

Латвийский нападающий Никита Коваленокс перешел в Lotus Music.

Об этом сообщили соцсети клуба.

Форварду 29 лет, у него латышское гражданство (в Winline Медиалиге нет лимита на легионеров).

Коваленокс – воспитанник «Аякса». В профессиональной карьере он выступал гибралтарский «Линкольн» (играл с клубом в квалификации Лиги чемпионов), рижское «Динамо» и итальянский «Терамо». Последним клубов латыша в профи был кыргызский «Дордой».

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