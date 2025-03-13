Кудряшов вернулся в Rocket Team. В ноябре он покинул клуб, чтобы создать команду «с турецким происхождением»

Федор Кудряшов подписал контракт с Rocket Team.

«Мы рады вновь видеть тебя в наших рядах, ведь твои сильные качества и боевой характер помогут добиться самых высоких целей», – говорится в сообщении клуба.

В декабре прошлого года президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал , что Кудряшов создаст свой медиаклуб «с турецким происхождением».

Ранее Кудряшов выступал за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

В 2024 году защитник играл за Rocket Team в Медиалиге, но покинул команду в ноябре.

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