Кудряшов вернулся в Rocket Team. В ноябре он покинул клуб, чтобы создать команду «с турецким происхождением»
Федор Кудряшов подписал контракт с Rocket Team.
«Мы рады вновь видеть тебя в наших рядах, ведь твои сильные качества и боевой характер помогут добиться самых высоких целей», – говорится в сообщении клуба.
В декабре прошлого года президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Кудряшов создаст свой медиаклуб «с турецким происхождением».
Ранее Кудряшов выступал за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».
В 2024 году защитник играл за Rocket Team в Медиалиге, но покинул команду в ноябре.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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