«Опять #########». Дуб ушел из Lotus Music

Бывший нападающий «Амкала» Дуб стал свободным агентом.

25-летний форвард покинул Lotus Music, за который выступал с лета 2024 года.

«###, опять ######### (выгнали)», – написал игрок в своем телеграм-канале.

В Winline Кубке Медиалиги Кирилл Дубников провел 8 игр, не отметившись результативными действиями.

В МФЛ Дуб также играл за FC Bus, «Амкал» и «На Спорте».

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