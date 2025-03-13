«Опять #########». Дуб ушел из Lotus Music
Бывший нападающий «Амкала» Дуб стал свободным агентом.
25-летний форвард покинул Lotus Music, за который выступал с лета 2024 года.
«###, опять ######### (выгнали)», – написал игрок в своем телеграм-канале.
В Winline Кубке Медиалиги Кирилл Дубников провел 8 игр, не отметившись результативными действиями.
В МФЛ Дуб также играл за FC Bus, «Амкал» и «На Спорте».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lotus Music
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