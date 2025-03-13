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Мура писал Герману по поводу перехода в «Амкал». Экс-защитнику «Родины Медиа» отказали

Мура хотел перейти в «Амкал» после закрытия «Родины Медиа».

Президент «Амкала» Герман ранее рассказал, что ему написали три бывших футболиста «РМ».

Автор канала «Влажный футбол» Валех отметил, что одним из написавших был Мура.

В «Амкале» отказали 26-летнему игроку, так как позиция центрального защитника в команде укомплектована.

Мура мог перейти в «Амкал» еще осенью 2022 года, но тогда трансфер сорвался. В МФЛ футболист выступал, помимо «Родины Медиа», за Reality и Fight Nights.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Le Classique Live
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoReality
logo«Мура» Святослав Мурадов
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