Мура писал Герману по поводу перехода в «Амкал». Экс-защитнику «Родины Медиа» отказали
Мура хотел перейти в «Амкал» после закрытия «Родины Медиа».
Президент «Амкала» Герман ранее рассказал, что ему написали три бывших футболиста «РМ».
Автор канала «Влажный футбол» Валех отметил, что одним из написавших был Мура.
В «Амкале» отказали 26-летнему игроку, так как позиция центрального защитника в команде укомплектована.
Мура мог перейти в «Амкал» еще осенью 2022 года, но тогда трансфер сорвался. В МФЛ футболист выступал, помимо «Родины Медиа», за Reality и Fight Nights.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Le Classique Live
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