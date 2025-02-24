Хантер на просмотре в «Амкале». Экс-нападающий Lit Energy вернулся в футбол после победы в турнире по единоборствам
Хантер снова проходит просмотр в «Амкале».
В конце года Хантер уже проходил просмотр в клубе, но завершил его из-за подготовки к бою со Строгом на турнире по единоборствам среди медиафутболистов Fight Nights, где одержал победу нокаутом.
В МФЛ Андрей Титов выступал за «Родину Медиа», с которой становился чемпионом 3-го сезона.
В Winline Кубке Лиги нападающий играл за Lit Energy. За сезон Хантер не отметился ни одним результативным действием.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: твич Германа
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