Хантер на просмотре в «Амкале». Экс-нападающий Lit Energy вернулся в футбол после победы в турнире по единоборствам

Хантер снова проходит просмотр в «Амкале».

В конце года Хантер уже проходил просмотр в клубе, но завершил его из-за подготовки к бою со Строгом на турнире по единоборствам среди медиафутболистов Fight Nights, где одержал победу нокаутом.

В МФЛ Андрей Титов выступал за «Родину Медиа », с которой становился чемпионом 3-го сезона.

В Winline Кубке Лиги нападающий играл за Lit Energy . За сезон Хантер не отметился ни одним результативным действием.