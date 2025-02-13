Lotus переименовался в Lotus Music. Информация об уходе Гатагова – штука
Теперь он называется Lotus Music.
Сообщение об уходе Сослана Гатагова назвали шуткой.
«Никуда не уходил, но оказался в новом клубе. Как я вчера и сказал, никаких ссор и скандалов. Просто так бывает в жизни.
Удивительно, как придуманный в шутку разгон запускает цепочку событий и обличает некоторых персонажей. Когда нашу шутку приняли всерьез большие медиаканалы и написали об этом, то я сначала пожалел, что затеял все это, ведь не ожидал, что кто-то поверит в мой «уход». Но когда некоторые персонажи начали ронять свои маски и показали свое истинное лицо, я понял, что оно и к лучшему – теперь в моем кругу еще меньше людей, кому я буду доверять. Спасибо тем, кто позвонил и искренне поддержал, можете всегда на меня рассчитывать.
Новой перестройки не будет! Я тренирую лучший клуб, состоящий из лучших игроков, а от лучших не уходят. Работаем дальше», – написал Гатагов.
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