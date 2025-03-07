«Матч ТВ» объявил о подписании пяти футболистов
«Матч ТВ» подписал несколько игроков.
Клуб пополнили экс-защитник «Амкала» Абдурахман Ахильгов, экс-защитник «Банки» Александр Цыбиков, экс-хавбек Lotus Music Роман Большунов, экс-хавбек «Народной Команды» Никита Рыбаков и экс-защитник «Тандема» Денис Волков.
«Матч ТВ» примет участие в шестом сезоне Winline Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»
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