«Импонирует силовой футбол Уокера, его скорость. Пытаюсь что-то подсмотреть и учиться». Робинзон Звонков о любимом игроке

Робинзон Звонков рассказал о своем любимом игроке.

– Ты назвал Кайла Уокера своим любимым игроком. Почему?

– Мне импонирует его силовой футбол, скоростные данные, то, как он ведет борьбу. Чем-то похож на меня. Пытаюсь что-то подсмотреть у него и учиться.

– Новичок «Ман Сити» Абдукодир Хусанов тоже играет на твоей позиции правого защитника…

– Пока еще адаптируется, но я думаю, что его ждет большое будущее. Заур [Кокаев] рассказывал, как они вместе играли в Беларуси. Желаю ему успехов.

– Кто лучший правый защитник мира прямо сейчас?

– Мне нравится Фримпонг. Назову его, – сказал защитник Lotus Music корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.