СКА – чемпион Ne Abu-Dhab Cup

СКА выиграл первый трофей в медиафутболе.

В финале команда Басты переиграла Lotus Music.

По ходу встречи СКА вел в счете 3:0, но клуб Сослана Гатагова отыгрался и перевел матч в серию буллиталити (4:3).

Первый гол в матче забил Денис Глушаков.

Ne Abu-Dhab Cup – медиафутбольный турнир среди четырех команд (СКА, Rocket Team, Lotus Music , «Альтерон»), организованный Rocket Team .