СКА – чемпион Ne Abu-Dhab Cup
СКА выиграл первый трофей в медиафутболе.
В финале команда Басты переиграла Lotus Music.
По ходу встречи СКА вел в счете 3:0, но клуб Сослана Гатагова отыгрался и перевел матч в серию буллиталити (4:3).
Первый гол в матче забил Денис Глушаков.
Ne Abu-Dhab Cup – медиафутбольный турнир среди четырех команд (СКА, Rocket Team, Lotus Music, «Альтерон»), организованный Rocket Team.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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