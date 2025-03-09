Чемпион Медиалиги и обладатель Суперкубка Хантер перешел в «Амкал»

Андрей Титов присоединился к «Амкалу».

В начале года форвард приостановил просмотр в «Амкале » из-за подготовки к бою на турнире среди звезд медиафутбола по кикбоксингу. После выступления на турнире Хантер продолжил просмотр.

Титов стал чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги и обладателем Суперкубка Медиалиги в составе «Родины Медиа ».

В середине февраля Хантер выступил на турнире среди звезд медиафутбола по кикбоксингу AMC Fight Nights, где нокаутировал Ивана Вавилова (Стронг).

5 нокаутов, выбитый винир и Титов-болельщик – это бои звезд медиафутбола

Таблица трансферов медиафутбола