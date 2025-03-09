Чемпион Медиалиги и обладатель Суперкубка Хантер перешел в «Амкал»
Андрей Титов присоединился к «Амкалу».
В начале года форвард приостановил просмотр в «Амкале» из-за подготовки к бою на турнире среди звезд медиафутбола по кикбоксингу. После выступления на турнире Хантер продолжил просмотр.
Титов стал чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги и обладателем Суперкубка Медиалиги в составе «Родины Медиа».
В середине февраля Хантер выступил на турнире среди звезд медиафутбола по кикбоксингу AMC Fight Nights, где нокаутировал Ивана Вавилова (Стронг).
5 нокаутов, выбитый винир и Титов-болельщик – это бои звезд медиафутбола
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости