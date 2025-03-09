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Тарасов – второй в списке лучших ассистентов в истории Медиалиги. Хавбек не пропустил ни одного сезона

Дмитрий Тарасов – второй в списке лучших ассистентов в истории Wiline Медиалиги.

Медиалига представила список лучших ассистентов за все время проведения турнира. На втором месте расположился игрок и президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов.

Тарасов принимал участие во всех сезонах Медиалиги. Экс-хавбек «Локо» в 1-м сезоне МФЛ выступал за «На Спорте», со 2-го сезона – за «Родину Медиа». Тарасов провел в Медиалиге 42 матча, забил 2 гола и отдал 12 ассистов.

Вместе с «Родиной Медиа» полузащитник стал чемпионом МФЛ-3 и обладателем Суперкубка. Недавно появилась информация, что клуб может прекратить существование. 

Лучшим ассистентом в истории МФЛ стал хавбек СКА Виталий Комисов с 13 голевыми передачами.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Тарасов
logoРодина Медиа
logoНа Спорте
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
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