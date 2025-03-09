Тарасов – второй в списке лучших ассистентов в истории Медиалиги. Хавбек не пропустил ни одного сезона

Дмитрий Тарасов – второй в списке лучших ассистентов в истории Wiline Медиалиги.

Медиалига представила список лучших ассистентов за все время проведения турнира. На втором месте расположился игрок и президент «Родины Медиа » Дмитрий Тарасов .

Тарасов принимал участие во всех сезонах Медиалиги. Экс-хавбек «Локо» в 1-м сезоне МФЛ выступал за «На Спорте », со 2-го сезона – за «Родину Медиа». Тарасов провел в Медиалиге 42 матча, забил 2 гола и отдал 12 ассистов.

Вместе с «Родиной Медиа» полузащитник стал чемпионом МФЛ-3 и обладателем Суперкубка. Недавно появилась информация, что клуб может прекратить существование.

Лучшим ассистентом в истории МФЛ стал хавбек СКА Виталий Комисов с 13 голевыми передачами.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

Слезы школьника – его любимый клуб закрывается. На первый матч привела мама