Тарасов о 12-летнем фанате: «Малой подходит сфотографироваться, я спрашиваю: «Ты знаешь, где я играл? Он отвечает: «Конечно! В «Родине Медиа»

Дмитрий Тарасов рассказал историю о двенадцатилетнем фанате.

«Ко мне недавно подходит малой сфоткаться. Я с ним сфотографировался и говорю: «Ты меня знаешь вообще? Где я играл?» А ему лет двенадцать. Он говорит: «Конечно! В «Родине Медиа ».

Спрашиваю: «А ты не знаешь, где я играл до этого?» А он такой удивленно: «Нет».

Я ему показал, что я в «Локомотиве» играл. А он в #### [шоке] стоит: «Да ну нафиг», – рассказал президент «Родины Медиа».