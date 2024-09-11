Тарасов о 12-летнем фанате: «Малой подходит сфотографироваться, я спрашиваю: «Ты знаешь, где я играл? Он отвечает: «Конечно! В «Родине Медиа»
Дмитрий Тарасов рассказал историю о двенадцатилетнем фанате.
«Ко мне недавно подходит малой сфоткаться. Я с ним сфотографировался и говорю: «Ты меня знаешь вообще? Где я играл?» А ему лет двенадцать. Он говорит: «Конечно! В «Родине Медиа».
Спрашиваю: «А ты не знаешь, где я играл до этого?» А он такой удивленно: «Нет».
Я ему показал, что я в «Локомотиве» играл. А он в #### [шоке] стоит: «Да ну нафиг», – рассказал президент «Родины Медиа».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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