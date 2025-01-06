«На РПЛ точно не рассчитываю. Нужен какой-то промежуточный уровень: Первая лига, Беларусь, Казахстан». Защитник «БроукБойз» Жекич высказался о будущем

Евгений Плешко рассчитывает подписать контракт с профессиональным клубом.

«Слова Егорова о том, что они попробуют сделать для меня просмотр в одном из клубов РПЛ? На РПЛ я точно не рассчитываю. Сомневаюсь, что на такой уровень можно попасть из МФЛ. РПЛ пока рано, нужен какой-то промежуточный уровень: Первая лига, Беларусь, Казахстан.

Попробовать? Ну, попробую, не пройду просмотр, трансферное окно закроется, а дальше что? Опять полгода в Медиалиге? Очень надеюсь, что перейду в профклуб. Пришел сюда, чтобы показать себя, думаю, прекрасно это сделал. Пора двигаться дальше. Варианты есть, но они на стадии обсуждения.

В Казахстан 100% поеду. Моя история в «Броуках» началась в Казахстане, возможно, там и закончится. Возможно, еще в Абу-Даби поеду, но в Астану точно поеду. Надо на крайний раз болельщиков порадовать. Сейчас гражданство поменял, я уже не легионер», – сказал защитник «БроукБойз».

Жекич выступает за «БроукБойз» с 2023-го. В составе команды он стал чемпионом пятого сезона Winline Медиалиги.

Защитник три года играл за молдавский «Шериф-2», а в сезоне-2019/20 был заявлен за основу «Шерифа» на матчи Лиги Европы.