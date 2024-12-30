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Два игрока «БроукБойз» могут отправиться на просмотр в клуб РПЛ

Алишер и Жекич могут отправиться на просмотр в клуб РПЛ.

«Возможно, этой зимой мы отвезем Алишера Рахимова в клуб РПЛ. Нам сейчас с этим помогают. Хотят помочь еще и с Жекичем. Если получится отдать ребят на просмотр, то мы это сделаем. Безусловно», – сказал президент «Броуков».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Ролик «Броуков» 
logoАлишер Рахимов
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
возможные трансферы
logoБроукБойз
logo«Жекич» Евгений Плешко
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