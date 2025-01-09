Чемпион Медиалиги Жекич поедет на просмотр в клуб РПЛ

Центральный защитник «БроукБойз» Жекич пройдет просмотр в клубе Мир РПЛ.

Это подтвердил спортивный директор клуба Антон Михашенок.

«Это контакт Райзена и Егорова. Они словами не разбрасываются – если разговор есть, значит действительно есть.

Речь о клубе второго финансового эшелона. Возможно, даже третьего. Это не топ. Команда, которая хочет сохранить место в РПЛ и оказаться в первой восьмерке, прыгнув выше головы.

Мое мнение – Жекичу после Медиалиги нужен промежуточный шаг. Гораздо реалистичнее говорить о Первой лиге, чем об РПЛ», – сказал спортивный директор «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

Жекичу 23 года, его рост 202 см. Он выступает за «Броуков» с 2023-го. Вместе с командой в 2024-м он выиграл Winline Медиалигу .