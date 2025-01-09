Чемпион Медиалиги Жекич поедет на просмотр в клуб РПЛ
Центральный защитник «БроукБойз» Жекич пройдет просмотр в клубе Мир РПЛ.
Это подтвердил спортивный директор клуба Антон Михашенок.
«Это контакт Райзена и Егорова. Они словами не разбрасываются – если разговор есть, значит действительно есть.
Речь о клубе второго финансового эшелона. Возможно, даже третьего. Это не топ. Команда, которая хочет сохранить место в РПЛ и оказаться в первой восьмерке, прыгнув выше головы.
Мое мнение – Жекичу после Медиалиги нужен промежуточный шаг. Гораздо реалистичнее говорить о Первой лиге, чем об РПЛ», – сказал спортивный директор «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.
Жекичу 23 года, его рост 202 см. Он выступает за «Броуков» с 2023-го. Вместе с командой в 2024-м он выиграл Winline Медиалигу.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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