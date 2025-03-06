Президент Медиалиги: «Пригласим Мизулину на большой матч. Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и мазать всех одной краской»
«Старт нового сезона медиалиги — 19 апреля, а жеребьевка состоится 4 апреля. Естественно, мы пригласим Екатерину Михайловну на большой интересный матч. Будет ли это матч открытия, регулярки, плей-офф или финал — это пока непонятно. Ближе к делу определимся.
Нет смысла гадать, что может понравиться, а что нет. Прелесть медиафутбола в том, что он настоящий, искренний. А такие настоящие, искренние эмоции всегда дороже какого-нибудь санкционированного неинтересного матча.
Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и из-за инцидента с Мишей Литвиным нет смысла мазать всех одной и той же краской.
Думаю, что Екатерина Михайловна прекрасно это понимает и на приглашение от нас на удобное ей время, интересную вывеску, а может даже и локацию, она согласится и придет», – сказал президент Winline МФЛ.
Мизулина сегодня заявила, что посетит один из матчей Медиалиги. Ранее она критиковала турнир после скандала с участием блогера Михаила Литвина на матче между СКА и Lit Energy.
В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.
За нападение на фаната Литвин был арестован на 13 суток, а МФЛ дисквалифицировала его на полгода.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий