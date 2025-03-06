Президент Медиалиги: «Пригласим Мизулину на большой матч. Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и мазать всех одной краской»

Николай Осипов рассказал, что Медиалига ждет Екатерину Мизулину на одной из игр.

«Старт нового сезона медиалиги — 19 апреля, а жеребьевка состоится 4 апреля. Естественно, мы пригласим Екатерину Михайловну на большой интересный матч. Будет ли это матч открытия, регулярки, плей-офф или финал — это пока непонятно. Ближе к делу определимся.

Нет смысла гадать, что может понравиться, а что нет. Прелесть медиафутбола в том, что он настоящий, искренний. А такие настоящие, искренние эмоции всегда дороже какого-нибудь санкционированного неинтересного матча.

Пора перестать воспринимать медиафутбол как нечто маргинальное и из-за инцидента с Мишей Литвиным нет смысла мазать всех одной и той же краской.

Думаю, что Екатерина Михайловна прекрасно это понимает и на приглашение от нас на удобное ей время, интересную вывеску, а может даже и локацию, она согласится и придет», – сказал президент Winline МФЛ.

Мизулина сегодня заявила , что посетит один из матчей Медиалиги. Ранее она критиковала турнир после скандала с участием блогера Михаила Литвина на матче между СКА и Lit Energy.

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.

За нападение на фаната Литвин был арестован на 13 суток, а МФЛ дисквалифицировала его на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию