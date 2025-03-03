Гена Миллер: «Чисто Питер» – все. Фиксируем дату смерти: 3.03.2025 в 21:00»
Гена Миллер рассказал, что проект «Чисто Питер» закрывается.
«Чисто Питер» – все. Вот такая мы медиакоманда, где о закрытии проекта узнаем из чата игроков, только потому, что футболист спросил «а чего ждать-то? Есть инфа?»
В целом, на старте проект был потенциально очень силен, но куча неверных решений привели к тому, что имеем.
Хотелось бы высказать многое, и были бы люди, которые очень расстроились бы сказанному – так что, пожалуй, обижать никого не буду и просто промолчу.
Фиксируем дату смерти: 3.03.2025 в 21:00», – написал нападающий «Чисто Питер».
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга. За нее играли Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, Павел Погребняк. Ранее клуб тренировал Владислав Радимов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Гены Миллера
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