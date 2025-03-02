«Букмекеры начали считать свои деньги». Некит о проблемах медиакоманд с финансированием

Некит высказался о проблемах медиакоманд с финансированием.

– Есть ощущение, что букмекерские конторы уходят из медиафутбола?

– Когда медиафутбол стал феноменом, многие заходили сюда и давали деньги авансом. Многие команды, которые получили бюджеты, не наигрывали на них. Но когда пелена сошла, и в игру вступили реальные цифры, то букмекеры начали считать свои деньги. Думаю, это не последний случай, когда будут происходить подобные ситуации.

Командам надо делать контент, находить других партнеров, кроме букмекерских контор. Но прежде всего надо делать интересный контент. Если у тебя хорошие просмотры, то ты в любом случае найдешь партнеров.

– Приходят ли в медиафутбол не букмекеры?

– Когда сюда приходят новые партнеры, банки или другие компании, то они хотят прощупать, зайти разово. Но на длительный срок ни с кем не удавалось договориться.

Есть люди, которые проявляют свой интерес. Рынок формируется. Тяжело для рекламодателей, что есть и футбольная команда, и медиаплатформа. Многие думают, как это все идеально соединить. Думаю, в ближайшие годы будет много крутых партнеров, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Напомним, «Чисто Питер » объявил о завершении сотрудничества с титульным спонсором команды. Также «Родина Медиа » сообщила, что может прекратить свое существование.

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