Муха о «Чисто Питер»: «Ждем, какое будущее будет у команды и будет ли вообще»

Владимир Мухин стал свободным агентом.

«Ждем, какое будущее будет у нашей команды и будет ли вообще.

С сегодняшнего дня я free agent!

Очень хочу, чтобы наша команда была. Приоритет, конечно же, «Чисто Питер», – написал голкипер «Чисто Питер ».

Ранее «ЧП» объявил о завершении сотрудничества с титульным спонсором команды.