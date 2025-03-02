Муха о «Чисто Питер»: «Ждем, какое будущее будет у команды и будет ли вообще»
Владимир Мухин стал свободным агентом.
«Ждем, какое будущее будет у нашей команды и будет ли вообще.
С сегодняшнего дня я free agent!
Очень хочу, чтобы наша команда была. Приоритет, конечно же, «Чисто Питер», – написал голкипер «Чисто Питер».
Ранее «ЧП» объявил о завершении сотрудничества с титульным спонсором команды.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Мухи
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