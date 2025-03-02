  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
7

Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»

Тимур Гурцкая считает, что Владислав Радимов не возобновит тренерскую карьеру.

«Не уверен, что Влад готов возобновить карьеру тренера. Нет такой необходимости, никогда не слышал от него, что он скучает по этой работе. Не слышал, что ему нужен такой допинг в виде этого стресса. Ему комфортно от того, что он сейчас делает, он получает от этого удовольствие», – сказал футбольный агент.

Радимов возглавлял «Чисто Питер» из Winline Медиалиги и покинул пост летом 2024-го. Экс-хавбек «Зенита» остался в клубе на должности спортивного директора.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoWinline Медиалига
logoВладислав Радимов
logoЧисто Питер
logoпремьер-лига Россия
Тимур Гурцкая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Радимов: «Пока мне не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным»
1725 октября 2024, 06:52
«Назову Радимова. Моуринью? Я с ним не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, Гвардиоле или Семаке». Фигурист Галлямов о любимом тренере
829 сентября 2024, 08:42
Главные новости
Гена Миллер: «Чисто Питер» – все. Фиксируем дату смерти: 3.03.2025 в 21:00»
вчера, 19:20
Агапов о матче сборных России и Медиалиги: «Отношусь нормально. Для болельщиков, мне кажется, это прикольно»
4вчера, 19:04
Маврин о «Родине Медиа»: «Мне пофиг. Незаменимых команд нет»
вчера, 17:00
В Медиалиге будут останавливать таймер, пока мяч в руках у вратаря. Правило запустят с шестого сезона
вчера, 15:24
«Лиге нужно обратить внимание на команды, которые демонстрируют максимальную заинтересованность к турниру». Президент «Альтерона» Биричевский о том, почему клуб должны взять в МФЛ-6
вчера, 14:00
«Родина Медиа» на 99,9% законченная история. 60% вероятность, что мы останемся, но под другим названием». Мура о будущем клуба
вчера, 13:02
«Родина Медиа» обыграла «Рому» в серии буллитов, Fight Nights уступили «Титану». Результаты полуфиналов Winter Media Cup
вчера, 11:55
«Титан» обыграл Fight Nights, который тренирует бывший тренер команды Шама, и вышел в финал Winter Media Cup
вчера, 11:40
Алекс: «Если «Родина Медиа» зайдет в сезон, я останусь»
вчера, 10:47
«Родина Медиа» – первый финалист Winter Media Cup. В полуфинале команда обыграла «Рому»
вчера, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
127 февраля, 18:35
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
126 февраля, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38