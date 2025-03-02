Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
Тимур Гурцкая считает, что Владислав Радимов не возобновит тренерскую карьеру.
«Не уверен, что Влад готов возобновить карьеру тренера. Нет такой необходимости, никогда не слышал от него, что он скучает по этой работе. Не слышал, что ему нужен такой допинг в виде этого стресса. Ему комфортно от того, что он сейчас делает, он получает от этого удовольствие», – сказал футбольный агент.
Радимов возглавлял «Чисто Питер» из Winline Медиалиги и покинул пост летом 2024-го. Экс-хавбек «Зенита» остался в клубе на должности спортивного директора.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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