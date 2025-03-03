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В Медиалиге будут останавливать таймер, пока мяч в руках у вратаря. Правило запустят с шестого сезона

В Winline Медиалиге появится новое правило.

В Медиалиге будут останавливать таймер в момент, когда вратарь берет мяч в руки. Предполагается, что это поможет избавиться от затяжек времени.

«Будет ли у нас правило восьми секунд? Мы будем останавливать время на таймере, когда мяч будет находиться в руках у вратаря. Зачем ставить время на паузу, когда мяч в руках у вратаря? Это же фишка вратарей, когда они сжирают достаточно много времени. Те же шесть-восемь секунд – это время, за которое команда может отыграться.

Правило утверждено. Мы, скорее всего, его опробуем», – сказал технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

В Медиалиге действует правило «чистого игрового времени»: вместо 90 минут грязного времени играют два тайма по 25 минут чистого. Когда мяч покидает поле или судья фиксирует фол – таймер останавливается.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер задерживает мяч более чем на 8 секунд.

По действующим правилам в подобной ситуации арбитр вправе назначить свободный удар, однако на практике данное правило применялось достаточно редко. Нововведение вступит в силу в сезоне-2025/26.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Monday
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