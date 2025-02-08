В Суперкубке Медиалиги пробивали буллиты перед матчем «Броуки» – Lit Energy. Команда Литвина выиграла серию и начала матч с 1:0
В Winline Суперкубке Медиалиги провели серию буллитов перед матчем за 3-е место.
В Суперкубке МФЛ впервые протестировали серию буллитов перед матчем. Победитель серии начал игру с преимуществом в один мяч. Новое правило протестировали перед матчем за 3-е место между «БроукБойз» и Lit Energy. «Броуки» не реализовали 2 из 3 попыток и уступили в серии – 1:2.
Ранее технический директор МФЛ Дмитрий Кортава рассказывал, что серию буллитов могут ввести в первой части группового этапа шестого сезона Медиалиги.
В Суперкубке МФЛ были протестированы несколько новвоведений: аут Азамата (мяч из аута на линии между штрафной и линией ворот вводится ногами) и ограничение в 20 замен за матч.
Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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