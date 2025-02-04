Дмитрий Кортава: «Хочу попробовать новую вариацию бровки, чтобы у главного тренера и президента была отдельная»

Дмитрий Кортава хочет опробовать новый вид бровки в матче за 3-е место.

– Может ли история с тренером Fight Nights повлиять на бровку Медиалиги?

– Я хочу матч за 3-е место попробовать в новой вариации бровки. Хочу поговорить с Колей. Но зависит от инфраструктуры стадиона.

Мне очень хочется, чтобы у главного тренера и президента команды была отдельная зона. Посмотрим, сможем ли мы хотя бы один раз это реализовать, и насколько это смотрибельно.

Главное – безопасность футболистов. Бровка Медиалиги – это наша уникальность, классная история. Но мы всегда балансируем и рискуем безопасностью игроков и судей. Нужно, чтобы не было ошибок из-за того, что эта бровка не позволяет футболисту хорошо сыграть, а арбитру увидеть эпизод, – сказал технический директор Winline Медиалиги .

Во время матча Winline Суперкубка Медиалиги Fight Nights – Lit Energy помощник главного тренера FN Артем Сергеев вышел на поле и выбил мяч у игрока Lit Energy Рената Гайнуллина, пробегавшего мимо него.

Сергеев посчитал, что мяч вышел в аут, поэтому решил прервать атаку соперника. Его ждет длительная дисквалификация.