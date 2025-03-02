Назар об Азамате: «Понравилась его фраза: «Если есть проблемы не только у вас, а у ваших детей, то давайте их решим, чтобы вы думали о футболе»

Назар поделился мнением о президенте ФК «10» Азамате Мусагалиеве.

«Проблем с адаптацией нет. Всех знал и до этого. С кем-то был знаком из проффутбола.

Общался ли с Азаматом ? Не раз встречались. Он очень отзывчивый человек. Понравилась одна его фраза на собрании: «Если есть проблема не только у вас, а у ваших детей, то давайте их быстрее решим, чтобы вы больше думали о футболе, а не о проблемах». Очень сильно это понравилось. Задело», – сказал хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Напомним, Евгений Назаров перешел в ФК «10» из «Амкала » в январе 2025-го.