Назар об Азамате: «Понравилась его фраза: «Если есть проблемы не только у вас, а у ваших детей, то давайте их решим, чтобы вы думали о футболе»
Назар поделился мнением о президенте ФК «10» Азамате Мусагалиеве.
«Проблем с адаптацией нет. Всех знал и до этого. С кем-то был знаком из проффутбола.
Общался ли с Азаматом? Не раз встречались. Он очень отзывчивый человек. Понравилась одна его фраза на собрании: «Если есть проблема не только у вас, а у ваших детей, то давайте их быстрее решим, чтобы вы больше думали о футболе, а не о проблемах». Очень сильно это понравилось. Задело», – сказал хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
Напомним, Евгений Назаров перешел в ФК «10» из «Амкала» в январе 2025-го.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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