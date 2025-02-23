ФК «10» проиграл 6 матчей подряд. Клуб Азамата не побеждает 148 дней
«Десятка» проиграла 6 официальных матчей подряд.
Последняя победа ФК «10» была в пятом туре Winline Кубка Медалиги над «Броуками» (0:0, 3:2 Б).
После этого клуб проиграл 6 раз подряд: дважды «Родине Медиа» (оба – по 0:1) «Амкалу» (0:2), Lit Energy (1:1, 1:3 Б), «Титану» (3:3, 1:2 Б) и Fight Nights (2:3).
Последние результаты «Десятки»: 11-е место и не выход в плей-офф в Кубке Лиги, вылет в первом раунде Суперкубка Медиалиги, последнее место в Winter Media Cup.
Напомним, за ФК «10» выступают экс-защитники «Локо» Мачей Рыбус и Брайн Идову, экс-форвард «Оренбурга» Владимир Обухов.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости