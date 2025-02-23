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ФК «10» проиграл 6 матчей подряд. Клуб Азамата не побеждает 148 дней

«Десятка» проиграла 6 официальных матчей подряд.

Последняя победа ФК «10» была в пятом туре Winline Кубка Медалиги над «Броуками» (0:0, 3:2 Б). 

После этого клуб проиграл 6 раз подряд: дважды «Родине Медиа» (оба – по 0:1) «Амкалу» (0:2), Lit Energy (1:1, 1:3 Б), «Титану» (3:3, 1:2 Б) и Fight Nights (2:3).

Последние результаты «Десятки»: 11-е место и не выход в плей-офф в Кубке Лиги, вылет в первом раунде Суперкубка Медиалиги, последнее место в Winter Media Cup.

Напомним, за ФК «10» выступают экс-защитники «Локо» Мачей Рыбус и Брайн Идову, экс-форвард «Оренбурга» Владимир Обухов. 

Галерея депрессии Мусагалиева

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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logoWinline Кубок Медиалиги
Winter Media Cup
logoWinline Суперкубок Медиалиги
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