ФК «10» проиграл 6 матчей подряд. Клуб Азамата не побеждает 148 дней

«Десятка» проиграла 6 официальных матчей подряд.

Последняя победа ФК «10» была в пятом туре Winline Кубка Медалиги над «Броуками» (0:0, 3:2 Б).

После этого клуб проиграл 6 раз подряд: дважды «Родине Медиа » (оба – по 0:1) «Амкалу » (0:2), Lit Energy (1:1, 1:3 Б), «Титану » (3:3, 1:2 Б) и Fight Nights (2:3).

Последние результаты «Десятки»: 11-е место и не выход в плей-офф в Кубке Лиги, вылет в первом раунде Суперкубка Медиалиги, последнее место в Winter Media Cup.

Напомним, за ФК «10» выступают экс-защитники «Локо» Мачей Рыбус и Брайн Идову, экс-форвард «Оренбурга» Владимир Обухов.

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