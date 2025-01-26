Экс-хавбек «Амкала» Назар перешел в ФК «10»
Евгений Назаров присоединился к ФК «10».
«Десятка» объявила о подписании полузащитника.
Назар провел Winline Кубок Медиалиги в «Амкале». Хавбек провел за клуб 8 матчей и отметился 2 голами и 1 ассистом.
Также Назаров выступал за команду Германа во втором, третьем и четвертом сезонах Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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