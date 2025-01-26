Экс-хавбек «Амкала» Назар перешел в ФК «10»

Евгений Назаров присоединился к ФК «10».

«Десятка» объявила о подписании полузащитника.

Назар провел Winline Кубок Медиалиги в «Амкале ». Хавбек провел за клуб 8 матчей и отметился 2 голами и 1 ассистом.

Также Назаров выступал за команду Германа во втором, третьем и четвертом сезонах Медиалиги.

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