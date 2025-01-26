«Амкал» бесплатно отдал Назара в ФК «10». У хавбека были сложности, которые «Десятка» помогла решить
«Интерес «Десятки» к Назару был давно, еще с конца прошлого года. У нас не получалось договориться. Ни я, ни Николаевич [Панов] не хотели отпускать Женю.
Он уезжал в отпуск, и у него случились личные сложности, которые частично помогла решить «Десятка». Финансовые? Да, в первую очередь.
У нас был вариант зарубить и не дать случиться этому переходу. Но мы понимали, что наш футболист находится в сложной ситуации, и мы не можем ему помочь. «Десятка», с которой мы хорошо общаемся, была готова помочь ему. Мы любим Назара, поэтому не стали препятствовать этому трансферу.
Мы не заработали с этого перехода, но теперь личные проблемы Назара близки к решению. Если так будет лучше для футболиста, то иногда надо принимать сторону футболиста.
У Шеры были сложности с тренером в прошлом году, а «Десятка» хотела его сохранить. Мы абсолютно бесплатно взяли его. Он провел классный сезон и вернулся в уверенном состоянии к новому тренеру.
Были варианты обмена. Какие-то не устроили нас, какие-то «Десятку», – рассказал президент «Амкала».
Напомним, Евгений Назаров перешел к ФК «10» из «Амкала».
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