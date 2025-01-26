«Амкал» бесплатно отдал Назара в ФК «10». У хавбека были сложности, которые «Десятка» помогла решить

Герман Эль Класико рассказал, что «Амкал» бесплатно отдал Назара в ФК «10».

«Интерес «Десятки » к Назару был давно, еще с конца прошлого года. У нас не получалось договориться. Ни я, ни Николаевич [Панов] не хотели отпускать Женю.

Он уезжал в отпуск, и у него случились личные сложности, которые частично помогла решить «Десятка». Финансовые? Да, в первую очередь.

У нас был вариант зарубить и не дать случиться этому переходу. Но мы понимали, что наш футболист находится в сложной ситуации, и мы не можем ему помочь. «Десятка», с которой мы хорошо общаемся, была готова помочь ему. Мы любим Назара, поэтому не стали препятствовать этому трансферу.

Мы не заработали с этого перехода, но теперь личные проблемы Назара близки к решению. Если так будет лучше для футболиста, то иногда надо принимать сторону футболиста.

У Шеры были сложности с тренером в прошлом году, а «Десятка» хотела его сохранить. Мы абсолютно бесплатно взяли его. Он провел классный сезон и вернулся в уверенном состоянии к новому тренеру.

Были варианты обмена. Какие-то не устроили нас, какие-то «Десятку», – рассказал президент «Амкала ».

Напомним, Евгений Назаров перешел к ФК «10» из «Амкала».