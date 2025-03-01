Жека о бюджетах медиакоманд: «Спокойно доходит до 1 млн долларов в год. За команду уровня «Родины Медиа» так точно»

Жека рассказал, что бюджет медиакоманды может доходить до 1 млн долларов.

– Нет ощущения, что БК сворачивают свою деятельность в медиафутболе?

– Давать деньги просто так никто не любит. Тем более содержание команды в медиафутболе сейчас – это не то же самое, что в 1-м и 2-м сезонах. Это совсем другие деньги.

Годовое обслуживание команды может спокойно доходить до 1 млн долларов. За команду уровня «Родины Медиа » так точно миллион долларов. Чтобы БК давали такие деньги, нужна соответствующая отдача. Просто так никто не будет заниматься благотворительностью. Тем более и так, сколько сезонов деньги давали.

– Пострадает ли 2Drots из-за того, что может стать меньше команд?

– В любом случае БК оставят у себя 3-4-5 топовых команд. Медиалига – большое явление, которое и спустя пять сезонов приковывает внимание. Мне кажется, топ-клубы останутся, а середняки будут чередоваться. С приходом новых звезд будут появляться новые команды», – сказал президенты 2Drots в интервью корреспонденту Спортса ’’ Илье Ковалеву.